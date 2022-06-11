В Москве стартовал третий этап велосипедной многодневной гонки

В городе проходит международная веломногодневка "Пять колец Москвы". В ней участвуют профессиональные велогонщики.

11 июня в столице начался третий этап, в связи с чем в городе перекрыты отдельные улицы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.