В столице проходит международная веломногодневка "Пять колец Москвы"

В городе проходит международная веломногодневка "Пять колец Москвы". В ней участвуют профессиональные велогонщики. На 11 июня пришелся третий этап.

Из-за этого до 16.30 нельзя проехать по улице Косыгина от Мосфильмовской до Ленинского. Перекрыта и Университетская площадь. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.