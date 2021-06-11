Ассоциация футбола Украины сделала официальными лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!". Об этом на своей странице в Facebook написал президент организации Андрей Павелко. По его словам, теперь у этих приветствий официальный футбольный статус.

Форму с тризубом и очертаниями Украины с Крымом в составе тоже единогласно одобрили в национальной футбольной ассоциации. Реакции со стороны международных и европейских организаций пока нет.

Ранее УЕФА запретила использовать на форме слоган "Героям Слава!" как политический и милитаристский. А спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что это не совсем дело УЕФА, поскольку лозунги не оскорбляют ничьих чувств. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.