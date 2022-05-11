"Спартак" вышел в финал Кубка России по футболу

Футболисты московского "Спартака" впервые с 2006 года вышли в финал Кубка России по футболу. Сегодня команда разгромила "Енисей" со счетом 3:0.

Финал состоится 29 мая, красно-белые встретятся с "Динамо". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.