"Российская зимняя гонка" аэростатов прошла в Татарстане

Последнюю пострадавшую в горах Сочи лыжницу выписали из больницы. Несмотря на плохую погоду, праздничные соревнования 8 марта в рамках Спартакиады отменять не стали. Была метель, густой туман и практически нулевая видимость. На дистанции девушки стали падать и сбивать друг друга. Пострадали как минимум 17 человек.

В Татарстане прошла "Российская зимняя гонка" аэростатов. В небо поднялись 10 воздушных шаров с пилотами. Задача – пролететь как можно дальше за 10 часов.

Космонавт Николай Чуб заснял, как МКС заходила в теневую сторону Земли. Помимо Чуба, вахту на МКС сейчас несут россияне Олег Кононенко и Александр Гребенкин.

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