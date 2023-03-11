Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до соревнований

Международная федерация фехтования допустила российских и белорусских спортменов до соревнований. Это решение было принято на внеочередном конгрессе FIE. Теперь наши фехтовальщики смогут соревноваться с сильнейшими иностранными соперниками и через квалификационные турниры завоевывать право на участие в Олимпийских играх 2024 в Париже.

При этом Британия попросила спонсоров Олимпиады выступить против допуска россиян к играм. Это выяснили журналисты газеты Guardian. Среди компаний, которым британский Минкульт отправил письма, значатся Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa.

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