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Спорт

Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до соревнований

Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до соревнований

Британия попросила спонсоров Олимпиады выступить против допуска россиян к Играм

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Международная федерация фехтования допустила российских и белорусских спортменов до соревнований. Это решение было принято на внеочередном конгрессе FIE. Теперь наши фехтовальщики смогут соревноваться с сильнейшими иностранными соперниками и через квалификационные турниры завоевывать право на участие в Олимпийских играх 2024 в Париже.

При этом Британия попросила спонсоров Олимпиады выступить против допуска россиян к играм. Это выяснили журналисты газеты Guardian. Среди компаний, которым британский Минкульт отправил письма, значатся Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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