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Спорт

Британия попросила спонсоров Олимпиады выступить против допуска россиян к Играм

Британия попросила спонсоров Олимпиады выступить против допуска россиян к Играм

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Британия попросила спонсоров Олимпиады выступить против допуска россиян к играм. Это выяснили журналисты газеты Guardian. Среди компаний, которым британский Минкульт отправил письма, значатся Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa. Их попросили оказать давление на Международный Олимпийский Комитет, чтобы организация не смягчала запреты и не допустила российских и белорусских спортсменов к Играм в Париже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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