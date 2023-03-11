Британия попросила спонсоров Олимпиады выступить против допуска россиян к играм. Это выяснили журналисты газеты Guardian. Среди компаний, которым британский Минкульт отправил письма, значатся Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa. Их попросили оказать давление на Международный Олимпийский Комитет, чтобы организация не смягчала запреты и не допустила российских и белорусских спортсменов к Играм в Париже.

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