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11 января, 12:45

Спорт

Илья Авербух рассказал о фестивале WinterFest

Илья Авербух рассказал о фестивале WinterFest

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Известный фигурист, чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух рассказал о фестивале WinterFest, продюсером которого является спортсмен. Мероприятие проходит в саду "Эрмитаж" до 26 февраля.

Авербух анонсировал шоу олимпийских чемпионов, которое состоится на площадке 13 января. В его программе значатся номера Евгении Медведевой, Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина, Оксаны Домниной и Максима Шабалина и многих других фигуристов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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