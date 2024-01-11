Известный фигурист, чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух рассказал о фестивале WinterFest, продюсером которого является спортсмен. Мероприятие проходит в саду "Эрмитаж" до 26 февраля.

Авербух анонсировал шоу олимпийских чемпионов, которое состоится на площадке 13 января. В его программе значатся номера Евгении Медведевой, Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина, Оксаны Домниной и Максима Шабалина и многих других фигуристов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.