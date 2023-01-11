Мать Костомарова сообщила, что состояние фигуриста остается без изменений

Мать олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова рассказала, что состояние здоровья спортсмена остается без изменений. По данным СМИ, с 10 января фигурист подключен к ЭКМО. Кроме того, у него начался сепсис.

Известно, что болезнь развивалась стремительно. Еще в новогодние каникулы Костомаров выступал на ледовых шоу и в день госпитализации общался с журналистами. Однако вечером 9 января его состояние резко ухудшилось. Фигуриста забрали в больницу с болями в груди, а позже его перевели в "Коммунарку".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.