Госпитализированного в "Коммунарку" фигуриста Романа Костомарова подключили к ЭКМО

Состояние фигуриста Романа Костомарова остается тяжелым, об этом пишет ТАСС. Накануне у него диагностировали пневмонию. В больнице в Коммунарке олимпийского чемпиона в танцах на льду подключили к аппарату ЭКМО. Эта процедура искусственного насыщения крови кислородом применяется только в экстренных случаях для спасения жизни пациента.

Костомаров почувствовал сильные боли в груди несколько дней назад, при этом в канун Рождества он выступал в команде "Ледникового периода" в Ногинске на морозе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.