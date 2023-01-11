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Спорт

Госпитализированного в "Коммунарку" фигуриста Романа Костомарова подключили к ЭКМО

Госпитализированного в "Коммунарку" фигуриста Романа Костомарова подключили к ЭКМО

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Состояние фигуриста Романа Костомарова остается тяжелым, об этом пишет ТАСС. Накануне у него диагностировали пневмонию. В больнице в Коммунарке олимпийского чемпиона в танцах на льду подключили к аппарату ЭКМО. Эта процедура искусственного насыщения крови кислородом применяется только в экстренных случаях для спасения жизни пациента.

Костомаров почувствовал сильные боли в груди несколько дней назад, при этом в канун Рождества он выступал в команде "Ледникового периода" в Ногинске на морозе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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