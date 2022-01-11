Джоковичу грозит тюрьма за предоставление ложной информации при въезде в Австралию – СМИ

Теннисисту Новаку Джоковичу грозит тюрьма за предоставление ложной информации при въезде в Австралию. Об этом пишут СМИ.

По данным источников, в начале января Джокович сообщил, что не посещал другие страны за две недели до прилета на Открытый чемпионат Австралии. Но это оказалось не так. Он успел побывать дома в Сербии и в Испании. К проверке уже подключилась погранслужба.

Накануне теннисист выиграл суд об аннуляции визы и депортации из страны. Касалось это его документов о вакцинации, которых нет. Но после Джоковича снова арестовали. Его отец обратился за помощью к Елизавете II с просьбой вмешаться в ситуацию.

Также есть информация, что Джокович провел закрытую тренировку перед чемпионатом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.