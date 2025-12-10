Олимпийский комитет России выбрал новый символ сборной страны

Олимпийский комитет России (ОКР) объявил о смене талисмана. Новым официальным символом сборной станет знаменитый олимпийский Мишка, созданный для Игр 1980 года в Москве. Он заменит предыдущих талисманов, выбранных в 2019 году – синего медведя и кота.

Председатель ОКР Михаил Дегтярев отметил, что происхождение прошлых символов сборной вызывало вопросы. Новый, уже легендарный, талисман, олицетворяющий силу, смелость и стойкость, проходит регистрацию в качестве товарного знака.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.