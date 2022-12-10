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Новости

10 декабря, 22:30

Спорт

В Подмосковье впервые провели Кубок Президента Арабских Эмиратов по конкуру

В Подмосковье впервые провели Кубок Президента Арабских Эмиратов по конкуру

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В Подмосковье впервые провели Кубок Президента Арабских Эмиратов по конкуру. Его организовали по инициативе посольства ОАЭ в России. В рамках Гран-при для 20 сильнейших всадников подготовили сложный маршрут с высотой препятствий более полутора метров. Как сообщила президент Федерации конного спорта России Марина Сечина, в планах – сделать это состязание ежегодным.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

спортвидеоЕкатерина Кузнеченкова
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