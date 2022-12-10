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10 декабря, 22:15

Спорт

Сборная Марокко обыграла команду Португалии в ЧМ-2022

Сборная Марокко обыграла команду Португалии в ЧМ-2022

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Сборная Марокко обыграла команду Португалии со счетом 1:0 и вышла в полуфинал. Криштиану Роналду с командой едут домой. Звездный футболист очень эмоционально воспринял поражение По Сети разлетелись кадры, как он уходит со стадиона, вытирая слезы. Примечательно, что за всю карьеру Роналду не забил ни одного гола в плей-офф чемпионатов мира. При этом он по-прежнему считается лучшим бомбардиром в истории национальных сборных.

Что касается Марокко, то это первая в истории африканская страна, которая пробилась в 1/2 мундиаля. В пяти матчах в Катаре марокканцы пропустили всего один гол, при этом обыграв сильнейших футболистов мира – сборные Испании и Бельгии, а с Хорватией игроки Марокко сыграли вничью.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

спортвидеоКарина Ильина
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