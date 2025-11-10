10 ноября, 11:30Спорт
Жители столицы могут записаться на бесплатные тренировки на сайте "Московского спорта"
У москвичей есть десятки возможностей бесплатно заняться спортом. Тренировки проходят по всей столице. Можно выбрать активность, которая больше всего нравится, – от йоги и растяжки до бадминтона и баскетбола.
Например, доступны бесплатные спортивные секции. Записаться на них можно на сайте "Московского спорта". Нужно выбрать вкладку "Бесплатные секции", подобрать тренировку и авторизоваться.
