Жители столицы могут записаться на бесплатные тренировки на сайте "Московского спорта"

У москвичей есть десятки возможностей бесплатно заняться спортом. Тренировки проходят по всей столице. Можно выбрать активность, которая больше всего нравится, – от йоги и растяжки до бадминтона и баскетбола.

Например, доступны бесплатные спортивные секции. Записаться на них можно на сайте "Московского спорта". Нужно выбрать вкладку "Бесплатные секции", подобрать тренировку и авторизоваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.