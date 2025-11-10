Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 11:30

Спорт

Жители столицы могут записаться на бесплатные тренировки на сайте "Московского спорта"

Жители столицы могут записаться на бесплатные тренировки на сайте "Московского спорта"

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович попал в скандал после матча с "Ахматом"

ФК "Спартак" обыграл "Ахмат" в матче 15-го тура чемпионата России

В Москве прошла спартакиада "Мой спортивный район"

Соревнования по армейскому рукопашному бою состоялись в Москве

Спартакиада "Мой спортивный район" проходит в Москве

Москвичи могут принять участие в тренировке по настольному теннису в клубе "ArtTT"

Настольный теннис стал одним из самых популярных видов спорта у москвичей

Турниры спартакиады "Мой спортивный район" проходят в столице

Спартакиада "Мой спортивный район" стартовала в столице

У москвичей есть десятки возможностей бесплатно заняться спортом. Тренировки проходят по всей столице. Можно выбрать активность, которая больше всего нравится, – от йоги и растяжки до бадминтона и баскетбола.

Например, доступны бесплатные спортивные секции. Записаться на них можно на сайте "Московского спорта". Нужно выбрать вкладку "Бесплатные секции", подобрать тренировку и авторизоваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика