10 октября, 19:30

Спорт

Олимпийский чемпион Борис Михайлов встретился с юными спортсменами в Музее Победы

В Музее Победы прошла встреча юных хоккеистов с легендой советского спорта Борисом Михайловым. Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира пообщался с воспитанниками хоккейной школы ЦСКА, подписал автографы и рассказал о важности патриотического воспитания.

Мероприятие состоялось в рамках выставки, посвященной послевоенным достижениям России, при поддержке компании "Роснефть". Борис Михайлов, являющийся почетным президентом ЦСКА, подчеркнул особую значимость проведения таких встреч в стенах Музея Победы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

