Два современных спорткластера появились на юго-западе Москвы

Два современных спорткластера открылись на юго-западе Москвы. Площадки для занятий появились в районах Ясенево и Северное Бутово. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Спортивные зоны включают в себя пространства для игр в баскетбол, волейбол, футбол. Также есть корты для занятий большим и настольным теннисом. Установлены комплексы с тренажерами и полосой препятствий. Для взрослых с детьми есть игровые площадки и места отдыха.

