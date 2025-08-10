На городских площадках в Москве 10 августа пройдут 200 спортивных тренировок

В Москве проходит празднование Дня физкультурника. На разных площадках города запланировано 200 тренировок по различным видам спорта, а также большой забег и велогонка La Strada. Старт и финиш соревнований – в спорткомплексе "Лужники".

С утра на дистанцию в 21 километр вышли около 2 000 человек. В течение дня в забегах, заплывах и других активностях по всей столице примут участие более 60 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.