10 августа, 08:15

Спорт

На городских площадках в Москве 10 августа пройдут 200 спортивных тренировок

На городских площадках в Москве 10 августа пройдут 200 спортивных тренировок

На 10 площадках столицы пройдут спортивные тренировки в честь Дня физкультурника

В Москве проходит празднование Дня физкультурника. На разных площадках города запланировано 200 тренировок по различным видам спорта, а также большой забег и велогонка La Strada. Старт и финиш соревнований – в спорткомплексе "Лужники".

С утра на дистанцию в 21 километр вышли около 2 000 человек. В течение дня в забегах, заплывах и других активностях по всей столице примут участие более 60 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

