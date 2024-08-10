Мероприятия, посвященные Дню физкультурника, прошли 10 августа в разных районах столицы. Для москвичей организовали тренировки на свежем воздухе, соревнования и другие активности.

Так, жители Северного Бутова провели акцию в поддержку российских олимпийцев. Более 500 человек выстроились на стадионе в эмблему Игр. Таким образом москвичи решили поддержать спортсменов, которые отказались выступать в Париже под нейтральным флагом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

