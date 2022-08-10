Развитие горнолыжного комплекса "Снеж.Ком" обсудили в комитете Госдумы

В Москве 10 августа обсуждали судьбу горнолыжного комплекса "Снеж.Ком". Совещание на эту тему провел комитет Госдумы по физической культуре и спорту. Еще в январе этого года спорткомплекс закрыли на реконструкцию.

Председатель комитета ГД по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что было принято решение обратиться во все организации, которые могут повлиять на решение о будущей судьбе объекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.