Комитет ГД обсудил дальнейшее развитие горнолыжного комплекса "Снеж.Ком" в Красногорске

В столице обсудили судьбу горнолыжного комплекса "Снеж.Ком". Совещание на эту тему провел комитет Госдумы по физической культуре и спорту. В январе спорткомплекс закрыли на реконструкцию.

Что с ним будет дальше? Откроется ли "Снеж.Ком" снова? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.