Футбольный клуб "Торпедо" лишили места в РПЛ из-за договорного матча

Футбольный клуб "Торпедо" исключили из Российской Премьер-лиги после скандала с договорным матчем против "Камаза". По данным МВД, главный арбитр встречи, прошедшей 25 мая и завершившейся со счетом 1:1, получил от руководства "Торпедо" полтора миллиона рублей за нужный результат.

Судья отправлен под домашний арест. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение об отстранении клуба от участия в соревнованиях РПЛ, однако сам клуб ликвидирован не будет – продолжают работу детская и юношеская спортивная школа, а также реализуются инфраструктурные проекты.

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