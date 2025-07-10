Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 17:30

Спорт

Футбольный клуб "Торпедо" лишили места в РПЛ из-за договорного матча

Футбольный клуб "Торпедо" лишили места в РПЛ из-за договорного матча

ФК "Торпедо" исключили из РПЛ сезона-2025/26

В центре Москвы открылись площадки для игры в шахматы

В Москве организовали спортивные турниры для людей с ОВЗ

Чемпионат семейной сплоченности провели в Финляндии

Женский фестиваль спорта пройдет в парке искусств "Музеон" 12 июля

Движение автобусов изменится на Крылатской улице в Москве 13 июля

Полиция задержала арбитра Головко, который судил матч ФК "Торпедо" и "Камаз"

Российского баскетболиста Касаткина арестовали во Франции по запросу США

Москвичам рассказали о площадках для сдачи норм ГТО

Футбольный клуб "Торпедо" исключили из Российской Премьер-лиги после скандала с договорным матчем против "Камаза". По данным МВД, главный арбитр встречи, прошедшей 25 мая и завершившейся со счетом 1:1, получил от руководства "Торпедо" полтора миллиона рублей за нужный результат.

Судья отправлен под домашний арест. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение об отстранении клуба от участия в соревнованиях РПЛ, однако сам клуб ликвидирован не будет – продолжают работу детская и юношеская спортивная школа, а также реализуются инфраструктурные проекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортпроисшествиявидеоМаксим ШаманинМуса Мстоян

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика