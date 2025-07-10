Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 08:00

Спорт

Чемпионат семейной сплоченности провели в Финляндии

Чемпионат семейной сплоченности провели в Финляндии

Женский фестиваль спорта пройдет в парке искусств "Музеон" 12 июля

Движение автобусов изменится на Крылатской улице в Москве 13 июля

Полиция задержала арбитра Головко, который судил матч ФК "Торпедо" и "Камаз"

Российского баскетболиста Касаткина арестовали во Франции по запросу США

Москвичам рассказали о площадках для сдачи норм ГТО

Заняться серфингом на искусственной волне можно в парке "Ходынское поле"

Участники Ночного велофестиваля преодолели 21 км по столице

В Москве оборудовали площадки, на которых можно выполнить нормы ГТО

До 7 сентября москвичи и гости города могут посетить спортивные мероприятия

В Финляндии прошел чемпионат, посвященный проверке семейной сплоченности. Мужчины должны были пронести через полосу препятствий свою спутницу. Участникам предстояло преодолеть ограждения, песчаные участки и водные преграды.

Истоки этого соревнования связаны с местными легендами: когда-то мужчины тренировались бегать с тяжелыми грузами, чтобы воровать зерно, скот и даже женщин из соседних деревень. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортза рубежомвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика