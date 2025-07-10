Чемпионат семейной сплоченности провели в Финляндии

В Финляндии прошел чемпионат, посвященный проверке семейной сплоченности. Мужчины должны были пронести через полосу препятствий свою спутницу. Участникам предстояло преодолеть ограждения, песчаные участки и водные преграды.

Истоки этого соревнования связаны с местными легендами: когда-то мужчины тренировались бегать с тяжелыми грузами, чтобы воровать зерно, скот и даже женщин из соседних деревень. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.