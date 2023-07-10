Фигурист Роман Костомаров опубликовал видео тренировки после выписки из больницы. Спортсмен разместил в одной из соцсетей ролик, где он выполняет упражнение на тренажере для рук.

Это не единственное видео с тренировок Костомарова. В последние дни на его странице регулярно появляются различные ролики. Как пишет сам олимпийский чемпион, ему "хочется бежать и прыгать".

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