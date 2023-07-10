10 июля, 23:30Спорт
Роман Костомаров опубликовал видео тренировки после выписки из больницы
Фигурист Роман Костомаров опубликовал видео тренировки после выписки из больницы. Спортсмен разместил в одной из соцсетей ролик, где он выполняет упражнение на тренажере для рук.
Это не единственное видео с тренировок Костомарова. В последние дни на его странице регулярно появляются различные ролики. Как пишет сам олимпийский чемпион, ему "хочется бежать и прыгать".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.