В столице прошел футбольный турнир органов государственной власти

На Большой спортивной арене "Лужников" разыграли футбольный кубок. Это был турнир органов государственной власти. Он проводится с 2013 года и уже стал хорошей спортивной традицией.

На главной футбольной арене страны встретились шесть команд. Свои учреждения представили игроки из Совета Федерации, Госдумы, правительства РФ, администрации президента, а также правительств Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Кроме того, правила турнира допускают участие в каждой команде двух профессиональных игроков старше 40 лет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.