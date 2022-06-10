Испанский специалист Гильермо Абаскаль стал главным тренером московского ФК "Спартак"

Новым главным тренером московского ФК "Спартак" назначен испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Купить и пополнить проездной билет на московский транспорт теперь можно в 30 киосках печати. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Фестиваль "Времена и эпохи" проходит в столице. Площадки будут работать по 13 июня, сообщили в мэрии.