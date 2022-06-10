Гильермо Абаскаль стал главным тренером футбольного клуба "Спартак"

Новым главным тренером столичного футбольного клуба "Спартак" стал испанский специалист Гильермо Абаскаль. Об этом сообщается на сайте команды.

Срок заключенного с тренером соглашения не озвучен. Ранее Абаскаль возглавлял швейцарский "Базель".