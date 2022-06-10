Ваноли покинул пост главного тренера московского "Спартака"

Московский "Спартак" остался без главного тренера. Свой пост покинул итальянский специалист Паоло Ваноли.

Он возглавил "Спартак" в декабре 2021 года, выиграл с командой Кубок России, но решил не продолжать работу в столице.

Владелец "Спартака" Леонид Федун ранее заявлял, что итальянское посольство в Москве оказывало давление на Ваноли, вынуждая его покинуть страну по политическим причинам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.