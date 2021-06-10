УЕФА потребовал от сборной Украины убрать с формы надпись про героев

УЕФА потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы надпись Героям слава. Об этом сообщают в пресс-службе футбольной ассоциации. То есть на Чемпионате Европы в этой форме играть нельзя.

Ранее украинская футбольная ассоциация представила форму с лозунгами "Слава, Украине!" и "Героям слава!". Но после проверки в УЕФА решили, что сочетание имеет политическое значение. Поэтому надпись про героев нужно удалить.

На украинской форме также изображены контуры страны с Крымом в составе, однако на это УЕФА не реагирует. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.