"Кубок мэра Москвы" по бильярдному спорту проходит в "Лужниках"

В Лужниках проходит "Кубок мэра Москвы" 10-го юбилейного турнира по бильярдному спорту. За почетные трофеи бьются свыше 150 мужчин.

Есть и представительницы прекрасного пола, их чуть больше 50 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.