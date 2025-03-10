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10 марта, 17:30

Спорт

Международная федерация фехтования допустила юниоров из России к командным соревнованиям

Международная федерация фехтования допустила юниоров из России к командным соревнованиям

Сергей Собянин открыл новый спортивный комплекс "Стальной" в Алексеевском районе

"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Улан-Удэ в летний период

Новости часа: Собянин открыл новый спортивный комплекс "Стальной" в Алексеевском районе

Собянин осмотрел новый спорткомплекс "Стальной" на северо-востоке Москвы

"Мой район. Новости": на стадионе "Металлург" появятся универсальная арена и ФОК

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Россиянин Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян к участию в командных соревнованиях юниоров, сообщили в пресс-службе организации.

Россия и Белоруссия внесут изменения в договор о военно-техническом сотрудничестве, следует из распоряжения Владимира Путина.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 марта депутаты могут обсудить статус ветеранов для бойцов Курской области.

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