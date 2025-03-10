Международная федерация фехтования допустила юниоров из России к командным соревнованиям

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян к участию в командных соревнованиях юниоров, сообщили в пресс-службе организации.

Россия и Белоруссия внесут изменения в договор о военно-техническом сотрудничестве, следует из распоряжения Владимира Путина.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 марта депутаты могут обсудить статус ветеранов для бойцов Курской области.