10 марта, 17:30Спорт
Международная федерация фехтования допустила юниоров из России к командным соревнованиям
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.
Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян к участию в командных соревнованиях юниоров, сообщили в пресс-службе организации.
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