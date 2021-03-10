Томаса Баха переизбрали президентом Международного олимпийского комитета

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах переизбран еще на 4 года. В своей победной речи он поблагодарил участников сессии МОК на разных языках, в том числе и на русском.

Выборы проходили в онлайн-формате, а 67-летний Бах был единственным кандидатом. За переизбрание немецкого функционера проголосовали 93 человека, против – только один.

Томас Бах возглавляет организацию с 2013 года. На его президентство выпали самые громкие в истории допинговые скандалы, пандемия, отмена и перенос всех крупнейших соревнований. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.