Хоккеист Овечкин поднялся на 11-е место среди лучших бомбардиров НХЛ

Александр Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Грецки. В матче против "Юты" лидер "Вашингтона" не забил, но отметился тремя результативными передачами и поднялся на 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Один из его мощных бросков едва не выбил из игры голкипера соперников – вратарь не смог продолжить встречу и попросил замену. Однако "Кэпиталз" уступили в серии буллитов.

Тем временем российские борцы успешно выступили на рейтинговом турнире в Загребе. Артур Саргсян завоевал золото в категории до 97 килограммов, победив в финале соперника из Белоруссии. Бронзовые медали выиграли Марат Кампаров и Садык Лалаев.

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