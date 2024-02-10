Развлекательные мероприятия подготовили на соревнованиях "Лыжня России"

Самые массовые лыжные соревнования "Лыжня России" проходят в Москве. В программе на 10 февраля – состязание на дистанции 10 километров для взрослых. Также там можно увидеть выступления известных спортсменов, в том числе олимпийских чемпионов. А для гостей подготовили развлекательные мероприятия.

Гонка "Лыжня России" считается самой масштабной не только в стране, но и в Европе. Каждый год она объединяет более 500 тысяч человек из разных регионов России. Забег проводят с 1982 года, а принять участие могут бесплатно принять как любители, так и профессиональные спортсмены.

Подробнее об организации соревнований – в эфире телеканала Москва 24.