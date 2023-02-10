Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Спорт

Паралимпийцы выразили слова поддержки Роману Костомарову

Паралимпийцы выразили слова поддержки Роману Костомарову

Дзюба начал тренировки в составе ФК "Локомотив"

Российские паралимпийцы поддержали фигуриста Романа Костомарова

Дзюба начал тренировки в составе "Локомотива"

Новости часа: спасатели МЧС РФ извлекли двух человек из-под завалов в турецком Хатае

Собянин рассказал о будущем Дворце спорта в Некрасовке

Дзюба заключил контракт с футбольным клубом "Локомотив"

Собянин: в этом году завершится строительство еще 14 объектов спортивной инфраструктуры

Дзюба заключил контракт с ФК "Локомотив"

Футболист Дзюба заключил контракт с московским клубом "Локомотив"

Роману Костомарову, который перенес операцию, продолжают поступать слова поддержки. К фигуристу обратились паралимпийцы. Спортсмены, которые сами прошли через непростые испытания, уверены, что Роману тоже хватит сил со всем справиться. По их словам, трудности сделают олимпийского чемпиона еще сильнее.

Романа Костомарова положили в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. 7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика