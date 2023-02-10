Паралимпийцы выразили слова поддержки Роману Костомарову

Роману Костомарову, который перенес операцию, продолжают поступать слова поддержки. К фигуристу обратились паралимпийцы. Спортсмены, которые сами прошли через непростые испытания, уверены, что Роману тоже хватит сил со всем справиться. По их словам, трудности сделают олимпийского чемпиона еще сильнее.

Романа Костомарова положили в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. 7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.