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10 января, 12:00

Спорт

Спортивные тренажеры установили почти в каждом дворе Москвы

Спортивные тренажеры установили почти в каждом дворе Москвы

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Жители столицы могут заниматься спортом почти в каждом дворе – для этого создают современные площадки с различным оборудованием. Есть тренажеры как для силовых, так и для кардио-тренировок, сообщает портал mos.ru.

Инфраструктуру обновляют и создают во дворах и в парках. Например, в парке "Яуза" есть полоса препятствий в стиле "русский ниндзя", такую же полосу сделали и в Ясеневском лесопарке.

Новая спортивная зона появилась и на стадионе "Пионер" в Гагаринском районе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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