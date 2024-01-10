Спортивные тренажеры установили почти в каждом дворе Москвы

Жители столицы могут заниматься спортом почти в каждом дворе – для этого создают современные площадки с различным оборудованием. Есть тренажеры как для силовых, так и для кардио-тренировок, сообщает портал mos.ru.

Инфраструктуру обновляют и создают во дворах и в парках. Например, в парке "Яуза" есть полоса препятствий в стиле "русский ниндзя", такую же полосу сделали и в Ясеневском лесопарке.

Новая спортивная зона появилась и на стадионе "Пионер" в Гагаринском районе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.