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10 января, 22:15

Спорт

UEFA и РФС создают рабочую группу по возвращению футбола РФ в международные турниры

UEFA и РФС создают рабочую группу по возвращению футбола РФ в международные турниры

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UEFA и Российский футбольный союз создают рабочую группу по вопросу возвращения российского футбола в международные турниры. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Однако сегодня спортивный арбитражный суд в Лозане опубликовал полный текст своего решения. Все ранее поданные апелляции российских клубов были отклонены, а отстранение наших спортсменов признано верным. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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