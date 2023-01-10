10 января, 22:15Спорт
UEFA и РФС создают рабочую группу по возвращению футбола РФ в международные турниры
UEFA и Российский футбольный союз создают рабочую группу по вопросу возвращения российского футбола в международные турниры. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Однако сегодня спортивный арбитражный суд в Лозане опубликовал полный текст своего решения. Все ранее поданные апелляции российских клубов были отклонены, а отстранение наших спортсменов признано верным. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.