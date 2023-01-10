Состояние фигуриста Костомарова остается тяжелым

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова остается тяжелым. В больнице в Коммунарке фигуриста подключили к аппарату ЭКМО. Эта процедура искусственного насыщения крови кислородом применяется только в экстренных случаях для спасения жизни пациента.

У Костомарова диагностирована пневмония. Об этом рассказали друзья и коллеги спортсмена. Фигурист резко почувствовал сильные боли в груди и обратился к врачам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.