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10 января, 21:15

Спорт

Состояние фигуриста Костомарова остается тяжелым

Состояние фигуриста Костомарова остается тяжелым

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Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова остается тяжелым. В больнице в Коммунарке фигуриста подключили к аппарату ЭКМО. Эта процедура искусственного насыщения крови кислородом применяется только в экстренных случаях для спасения жизни пациента.

У Костомарова диагностирована пневмония. Об этом рассказали друзья и коллеги спортсмена. Фигурист резко почувствовал сильные боли в груди и обратился к врачам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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