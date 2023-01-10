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10 января, 16:30

Спорт

UEFA сформирует рабочую группу по вопросу возвращения РФ на международные турниры

UEFA сформирует рабочую группу по вопросу возвращения РФ на международные турниры

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UEFA сформирует рабочую группу по вопросу возвращения России в международные турниры на этой неделе. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

Состав группы должен быть определен в ближайшие дни. Отмечается, что Россия продолжает оплачивать членские взносы в Европейский футбольный союз и получать тренерские лицензии самого высокого уровня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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