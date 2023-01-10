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Спорт

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Костомаров попал в реанимацию

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Костомаров попал в реанимацию

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров госпитализирован с пневмонией. Вечером 9 января фигурист резко почувствовал себя хуже, у него начались сильные боли в груди. Было принято решение о госпитализации.

В данный момент Костомаров находится в реанимации с диагнозом бронхопневмония. Ковид-тест – отрицательный. Врачи оценивают состояние фигуриста как стабильное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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