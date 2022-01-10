Австралийский суд отменил решение об аннулировании визы Джоковича

Австралийский суд отменил решение о депортации Новака Джоковича и аннуляцию его визы. Вердикт вынесли после пятичасового заседания. Кроме того, власти должны будут возместить теннисисту судебные расходы.

Первую ракетку мира задержали 5 января, сразу после прибытия в Мельбурн. Оказалось, что он не смог предоставить доказательства о вакцинации. Сертификат или официальный медицинский отвод служат допуском для участников Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Джоковича определили в отель для мигрантов и запретили покидать его даже для участия в судебном заседании по миграционному делу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.