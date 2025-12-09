Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 08:00

Спорт

Российская гимнастка Мельникова номинирована на звание "Спортсменка года"

Российская гимнастка Мельникова номинирована на звание "Спортсменка года"

Всероссийский фестиваль настольного тенниса "Народные игры" прошел в Москве

Международный турнир по пляжному сумо прошел в Москве

Москвичи любого возраста могут записаться в секцию по шахматам

В Москве прошел фестиваль настольного тенниса "Народные игры"

Тренировка по зумбе пройдет в павильоне на ВДНХ 8 декабря

"Локомотив" обыграл "Сочи" со счетом 4:2 в РПЛ

"Это Москва. Инфраструктура": как устроены стадионы

Более 400 юных шахматистов собрались на арене "Динамо" в Филевском парке

Чирлидинг начал набирать популярность среди москвичей

Российская гимнастка Ангелина Мельникова включена в число номинанток на премию "Спортсменка года" по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Об этом сообщила пресс-служба организации. Всего в список вошли 52 спортсменки.

Голосование за победительницу продлится до 29 декабря. Ангелине Мельниковой 25 лет, она является олимпийской чемпионкой 2021 года в командном турнире по спортивной гимнастике. Также в ее активе две бронзовые и одна серебряная олимпийские медали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Найда

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика