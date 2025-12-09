Российская гимнастка Мельникова номинирована на звание "Спортсменка года"

Российская гимнастка Ангелина Мельникова включена в число номинанток на премию "Спортсменка года" по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Об этом сообщила пресс-служба организации. Всего в список вошли 52 спортсменки.

Голосование за победительницу продлится до 29 декабря. Ангелине Мельниковой 25 лет, она является олимпийской чемпионкой 2021 года в командном турнире по спортивной гимнастике. Также в ее активе две бронзовые и одна серебряная олимпийские медали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.