Тите ушел в отставку с поста главного тренера сборной Бразилии по футболу

Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии на пресс-конференции после поражения от команды Хорватии на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Тренер был главой бразильской сборной с 2016 года. В 2019 сборная Бразилии стала обладателем Кубка Америки. До этого Тите выполнял функции тренера в клубах "Гремио", "Интернасьонал", "Атлетико Минейро", "Палмейрас".

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