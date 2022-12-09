Футболисты Хорватии обыграли бразильцев и вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу.

Игра состоялась на стадионе "Эдьюкейшн сити" в Эр-Райяне. Основное время встречи и два дополнительных тайма завершились ничьей со счетом 1:1. Первый мяч в ворота противника забросил бразильский футболист Неймар (105-я минута). Ответный гол забил игрок из Хорватии Бруно Петкович (117).

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