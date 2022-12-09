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FIFA оштрафовала сборную Сербии из-за флага с Косово на ЧМ

FIFA оштрафовала сборную Сербии из-за флага с Косово на ЧМ

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На чемпионате мира по футболу в Катаре сборную Сербии оштрафовали за политический баннер. Его заметили в раздевалке перед матчем с Бразилией. Это была карта Сербии, которая включала в себя и территорию Косово. Также там был лозунг "Не сдаваться".

В FIFA сослались на раздел в кодексе, который запрещает использовать спортивное мероприятие для выражения неспортивных действий, и оштрафовали федерацию Сербии на 21 тысячу долларов.

В 2008 году Косово объявило о независимости. Сербия не признает суверенитет республики и считает ее автономным краем в своем составе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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