FIFA оштрафовала сборную Сербии из-за флага с Косово на ЧМ

На чемпионате мира по футболу в Катаре сборную Сербии оштрафовали за политический баннер. Его заметили в раздевалке перед матчем с Бразилией. Это была карта Сербии, которая включала в себя и территорию Косово. Также там был лозунг "Не сдаваться".

В FIFA сослались на раздел в кодексе, который запрещает использовать спортивное мероприятие для выражения неспортивных действий, и оштрафовали федерацию Сербии на 21 тысячу долларов.

В 2008 году Косово объявило о независимости. Сербия не признает суверенитет республики и считает ее автономным краем в своем составе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.