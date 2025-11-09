Форма поиска по сайту

09 ноября, 10:00

Спорт

Москвичам рассказали про расписание спортивных занятий на 9 ноября

На сайте "Московский спорт" можно ознакомиться с расписанием занятий на 9 ноября. Проект "Мой спортивный район" предлагает горожанам различные бесплатные тренировки, включая фитнес, бег, зумбу и растяжку с медитацией.

Занятия проходят на площадках во всех районах Москвы, что делает их доступными прямо рядом с домом. Самыми популярными локациями являются ВДНХ и "Лужники". Для участия необходимо зарегистрироваться на портале и выбрать подходящее занятие. Также на сайте можно найти спортивные секции для детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоЕгор Бедуля

