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Спорт

Московские паралимпийцы заняли первое место в медальном зачете игр "Мы вместе. Спорт"

Московские паралимпийцы заняли первое место в медальном зачете игр "Мы вместе. Спорт"

Сборная России заняла первое место в зачете стран-участниц на паралимпийских играх

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Сборная Москвы заняла первое место в медальном зачете игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". В копилке атлетов оказалось 58 золотых, 62 серебряные и 55 бронзовых медалей. Второе место досталось команде Санкт-Петербурга. А третьей стала Германия.

Решение об организации первых игр "Мы вместе. Спорт" было принято после того, как Международный олимпийский комитет объявил о недопуске российской и белорусской команд к участию в зимней Паралимпиаде в Пекине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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