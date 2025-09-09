Форма поиска по сайту

09 сентября, 23:00

Эксперты рассказали, чем опасны ежедневные тренировки

Эксперты рассказали, чем опасны ежедневные тренировки

Ежедневные активные тренировки могут привести к хронической усталости, травмам и гормональному сбою, рассказали специалисты. По их словам, неграмотно подобранная физическая нагрузка может нанести вред мышцам и суставам.

Без перерывов мышцы не успевают восстанавливаться, и вместо энергии приходит хроническая усталость, сонливость и раздражительность. Эксперты посоветовали тренироваться 3–4 раза в неделю и чередовать силовые упражнения, кардио и растяжку.

спортобществовидеоАлександра БахтинаЕкатерина Ефимцева

