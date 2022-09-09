Новости мира: матч Лиги конференций во Франции отложили почти на час из-за драки фанатов

Матч Лиги конференций во Франции отложили почти на час из-за драки фанатов. Беспорядки на трибунах устроили болельщики клубов "Ницца" и "Кельн". Немецкие фанаты прорвались через ограждение и набросились на хозяев. При этом один из болельщиков "Кельна" упал с пятиметровой высоты. Успокоить их смогла только полиция. Матч начался с опозданием в 55 минут. Игра закончилась со счетом 1:1.

Энергокризис заставил власти Венгрии пойти на жесткие меры. В госучреждениях страны ввели лимит на тепло. В помещениях отныне должно быть не выше 18 градусов. Об этом сообщает офис премьер-министра Виктора Орбана. А для того, чтобы согреться дома, жители Венгрии смогут приобрести до десяти кубометров дров по замороженным ценам. Правда, для этого придется обратиться напрямую в лесхоз.



В Молдавии дрова довели до отставки министра окружающей среды. Юлиана Кан-та-ра-джиу покинула пост после разгоревшегося скандала. Она должна была обеспечить до 1 сентября запуск сайта, который информирует о запасах дров. Они в данный момент в дефиците из-за роста цен на газ. С выполнением поручения запоздали. Причем в разговоре с журналистами министр дала понять, что не видит в этом ничего страшного. Это вызвало волну возмущения, граждане потребовали отставки.

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