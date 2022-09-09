Футбольный матч "Манчестер Юнайдет" начался с минуты молчания

С минуты молчания начался матч английского "Манчестер Юнайдет". Футболисты стояли обнявшись на поле. Зрители на трибунах встали. Некоторые фанаты не смогли сдержать слез.

8 сентября в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.